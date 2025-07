Treni Verona-Venezia, due weekend da incubo: cosa cambia

Cantieri tra Verona e Venezia: due weekend di modifiche alla circolazione ferroviaria.

Cantieri aperti tra Verona e Venezia, due fine settimana di modifiche per chi viaggia in treno: ecco cosa cambia. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti programmato importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Verona–Venezia, costringendo Trenitalia a modificare la circolazione ferroviaria.

Quando.

Le date da segnare “in rosso” sul calendario sono due: dalle 20:10 di sabato 12 luglio fino alle 7:40 di domenica 13, e di nuovo dalle 20:10 di sabato 26 luglio alle 7:50 di domenica 27. Durante queste finestre, i binari resteranno chiusi tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco.

Alternative e regole.

Quindi, treni regionali parzialmente cancellati e sostituiti da bus tra Grisignano e Verona Porta Nuova. Occhio: i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi e i posti a sedere non saranno gli stessi di un treno. Inoltre, niente bici o animali a bordo dei bus – fatta eccezione per i cani guida.

Non va meglio per i passeggeri dei Frecciarossa sulla rotta Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste: i convogli salteranno la fermata di Vicenza e, in alcuni casi, anche quelle di Brescia, Peschiera del Garda, Desenzano e Verona Porta Nuova. I tempi di viaggio si allungheranno di conseguenza.

Cambi in vista anche per chi viaggia di notte verso l’Austria e la Germania. L’Euronight 235 Milano Lambrate–Vienna/Monaco anticiperà l’orario di partenza in diverse stazioni e non fermerà a Vicenza. Percorso inverso per l’Euronight 233 Vienna–Milano Lambrate, che non fermerà a Vicenza e arriverà più tardi a Verona e nelle altre località di transito.