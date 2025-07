Diario di un tifoso “sfegatato”: da Verona a Napoli a piedi per amore di Maradona.

Da Verona a Napoli a piedi per Maradona è l’impresa di Denis Sicilia, biologo nutrizionista veronese, raccontata da lui stesso, giorno per giorno, sui social. Dieci giorni, quasi 800 chilometri e un solo obiettivo: arrivare a Napoli per rendere omaggio a un mito che non c’è più, ma continua a vivere nel cuore di migliaia di tifosi. Il “trotter” appassionato della squadra partenopea fin da bambino, ha deciso di affrontare questa sfida unica senza riflettori né sponsor, ma con uno zaino, un paio di scarpe da running e uno smartphone.

Proprio il suo profilo Facebook è diventato la finestra aperta su questa avventura: Denis ha documentato ogni tappa con video, foto e brevi dirette, raccontando strade secondarie, incontri casuali e paesaggi attraversati tra Veneto, Emilia, Toscana e Campania.

Le immagini che arrivavano sul suo profilo hanno fatto il giro delle chat tra tifosi, raccogliendo messaggi di incoraggiamento e condivisioni. Alla fine, la meta è arrivata davvero: Napoli. La camminata si è conclusa lì, ma la sua storia condivisa da migliaia di utenti, continua a viaggiare online.