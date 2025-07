Dramma a Verona: 97enne accoltella la moglie e si ferisce

Verona: lite in famiglia finisce nel sangue, 97enne accoltella la moglie e si ferisce.

Dramma in un’abitazione di Borgo Venezia a Verona, nella mattinata di mercoledì: come riportato dal Corriere di Verona, un uomo di 97 anni accoltella la moglie, di due anni più giovane, per poi ferirsi.

I due anziani coniugi, entrambi con condizioni di salute precarie, vivono assistiti da una collaboratrice domestica. Proprio la badante, resasi conto dell’accaduto, ha contattato immediatamente i soccorsi.

L’aggressione si sarebbe consumata in un momento di tensione: l’uomo avrebbe impugnato l’arma colpendo la donna, senza provocare ferite mortali. Nella concitazione, anche lui si sarebbe ferito.

I due sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la Polizia. La Procura, al momento, non ha adottato misure restrittive nei confronti del 97enne, considerando la situazione delicata e legata a uno stato di fragilità dovuto all’età avanzata e alle condizioni di salute di entrambi i coniugi.