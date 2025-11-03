“Sottosopra”: la nuova commedia familiare con Luca Argentero e Valentina Lodovini ambientata a Gardaland.

Luca Argentero e Valentina Lodovini protagonisti di un inatteso scambio di corpi nella nuova commedia “Sottosopra”: il set è il Gardaland che celebra i 50 anni di divertimento. Il grande schermo si prepara ad accogliere un’esplosione di risate, equivoci e intense riflessioni familiari con l’uscita, il 6 novembre, della commedia “Una famiglia sottosopra”. Il film, diretto da Alessandro Genovesi (già noto per successi come 10 giorni senza mamma) , vede protagonisti due volti amati dal pubblico: Luca Argentero e Valentina Lodovini.

Argentero interpreta Alessandro Moretti, un uomo che attraversa un momento di profonda insoddisfazione: disoccupato da anni, sente la moglie Margherita (Lodovini) allontanarsi e deve fare i conti con tre figli giudicati “insopportabili quanto irrispettosi“. Nel profondo, Alessandro desidera ardentemente cambiare tutto, compresa la sua famiglia.

Il caos esplode dopo una giornata al parco.

È proprio l’atmosfera inconfondibile di Gardaland Resort a fare da cornice e innesco alla bizzarra svolta narrativa. Dopo aver festeggiato il compleanno della figlia minore Anna al Parco, la famiglia Moretti – suocera inclusa – va a dormire. Al risveglio, accade l’inimmaginabile: ogni membro si ritrova nel corpo di un altro.

Da questo scambio di identità prende il via una pellicola vivace dove, tra liti, imbarazzi e tenerezza, le dinamiche familiari si capovolgono, costringendo i personaggi (e in particolare l’Alessandro di Argentero) a confrontarsi con l’importanza dell’empatia.

Gardaland, con la sua energia pura e i suoi colori vivaci , non è solo uno sfondo, ma un elemento che amplifica la trama. Tanti i luoghi iconici che fanno da set: dalle corse su Mammut e Colorado Boat , all’imponente Albero di Prezzemolo , fino al set ideale del Gardaland Hotel.