I Trammps e Boomdabash insieme a Gardaland: festa da record per i 50 anni del parco.

Gardaland si prepara a spegnere 50 candeline con una festa top: sabato 19 luglio piazza Jumanji sarà il palcoscenico di una maratona musicale che durerà fino all’una di notte.

Dalle 18.30 si accenderanno le casse: in consolle, i dj Alberto Zanni e Stefano Federici. A guidare il pubblico in un viaggio musicale sarà poi Massimo Alberti, pronto a evocare la musica degli anni in cui Gardaland vide la luce, nel 1975.

Sul palco, un mix di leggende e nuove promesse della musica: dagli iconici The Trammps, pionieri della disco anni ’70 con la celebre Disco Inferno, ai ritmi contagiosi dei Boomdabash, capaci di unire reggae, pop e sonorità urban. Non mancheranno le nuove voci del panorama italiano come Sarah Toscano, e Carl Brave, artista romano che si esibirà anche in duetto con la Toscano.

Gran finale affidato a Rkomi, nome di punta del pop contemporaneo italiano, che con il suo stile personale e le sue hit si prepara a chiudere la serata con un’esibizione pensata per coinvolgere ogni generazione.