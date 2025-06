È morto Giovanni Battista Bazzani, ex sindaco di Sorgà

Sorgà piange Giovanni Battista Bazzani: addio all’ex sindaco, figura storica della politica locale.

La comunità di Sorgà è in lutto per la scomparsa di Giovanni Battista Bazzani, storico sindaco del paese e figura di riferimento nella politica veronese. Bazzani ha guidato il Comune di Sorgà per oltre vent’anni, ricoprendo anche il ruolo di assessore provinciale.

A darne notizia, con un sentito messaggio di cordoglio pubblicato sui social, è stata l’attuale sindaca Paola Bedoni, che ha voluto ricordare l’importanza dell’eredità politica e umana di Bazzani:

“La nostra comunità si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Battista Bazzani, già Sindaco del Comune di Sorgà per oltre vent’anni, e Assessore provinciale. Il suo impegno politico e istituzionale ha caratterizzato profondamente la vita sociale del nostro territorio, portando beneficio, opere e visione. Una figura di grande umanità, che ha donato molto alla nostra comunità con il cuore, prima ancora che con il ruolo.”