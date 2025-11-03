A Verona va in scena la forza delle donne: arriva “Non ballo da sola” per dire no alla violenza di genere.

La cultura come strumento di cambiamento: a Verona “Non ballo da sola”, per dire basta alla violenza sulle donne. La rassegna itinerante promossa da Cubo, museo d’impresa del Gruppo Unipol, in collaborazione con Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo di Unipol, che farà tappa anche a Verona, dal 24 al 26 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

Dopo Torino, Milano, Firenze e Bologna, sarà proprio Verona ad accogliere la quinta e ultima tappa della settima edizione di questa iniziativa nazionale, che dal 17 al 27 novembre unisce arte, teatro, educazione e impegno civile per affrontare il tema della violenza di genere da prospettive diverse e complementari.

Un linguaggio nuovo per dire “basta”.

“Non ballo da sola” non è solo una rassegna di spettacoli, ma un percorso collettivo che invita a riflettere, comprendere e agire, usando linguaggi artistici e formativi per dare voce a chi produce cultura sul tema della violenza contro le donne. Ogni appuntamento diventa un’occasione di educazione, prevenzione e crescita condivisa, capace di parlare al pubblico con empatia, ironia e profondità.

Gli appuntamenti di Verona.

Lunedì 24 novembre ore 21 – Teatro Stimate, Via Carlo Montanari 1.

Tipico maschio italiano. Spettacolo teatrale di e con Lorenzo Maragoni. È una riflessione sul significato dell’essere uomo oggi, tra amore, consenso, gelosia e fragilità. Un monologo che usa leggerezza e autoironia per toccare temi scomodi, ponendo una domanda che riguarda tutti: “È possibile cambiare davvero?”

Martedì 25 novembre ore 21 – Teatro Stimate.

Ridicola. Spettacolo teatrale di e con Anna Maria Troisi. Liberamente ispirato a Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij. Ridicola racconta la storia di una prostituta, ma soprattutto di una donna ferita, invisibile, affamata d’amore e libertà.

Mercoledì 26 novembre ore 10–13 – Sede Arca Vita, Via del Fante 21.

#Nohate – Laboratorio per il contrasto alla violenza. Attività dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, guidata da Maria Agnese Maio. Le nuove generazioni saranno protagoniste di un laboratorio interattivo dedicato a comprendere le radici culturali e sociali della violenza di genere, decostruendo gli stereotipi e promuovendo un linguaggio consapevole. Gli studenti saranno invitati a riflettere su temi come educazione affettiva, rispetto, linguaggio e cittadinanza.