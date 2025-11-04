Incidente a Fosse: auto finisce fuori strada, grave il conducente

Dramma a Fosse, perde il controllo dell’auto e precipita: conducente grave, elitrasportato a Borgo Trento.

Incidente drammatico nella tarda serata di lunedì 3 novembre lungo la Strada Provinciale 57, all’altezza dell’ottavo tornante in località Fosse, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo: un ferito grave.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, si è trattato di una fuoriuscita autonoma di strada, avvenuta intorno alle 22:30. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata, un’automedica e un elicottero del servizio di emergenza. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale e i vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Il conducente, rimasto ferito in modo grave, è stato soccorso con codice rosso e trasferito in elicottero all’ospedale di Borgo Trento.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.