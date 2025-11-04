Eurospin inaugura a Verona il polo che cancella il degrado

Taglio del nastro a Verona: anche Tommasi all’inaugurazione del nuovo Eurospin ecosostenibile.

Eurospin ha alzato la saracinesca a Verona in via San Marco, inaugurando un punto vendita che è molto più di un semplice supermercato. L’apertura, avvenuta alla presenza dei vertici del gruppo Migross, con il presidente Zeno Mion e i fratelli Luigi Giuseppe e Stefano Mion, e delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Damiano Tommasi, il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Papagno e i parroci locali, segna un passo significativo per il territorio.

La riqualificazione urbana.

L’entusiasmo è palpabile, non solo per l’offerta commerciale, ma perché questa inaugurazione rappresenta il culmine di un’operazione di riqualificazione urbana cruciale. La struttura sorge infatti sull’ex area Maritan Borgato, un luogo che per anni è stato sinonimo di abbandono e di criticità legate alla sicurezza pubblica.

Grazie alla fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale, un’area dimenticata è stata ora restituita alla cittadinanza, trasformandosi in un polo di servizio, incontro e anche di socialità.

Non solo spesa: nasce un parco per il quartiere.

Il gruppo Migross, che nel Veronese ha le sue radici – il marchio è nato qui nel 1993-, ha voluto fare le cose in grande. Oltre al supermercato, l’intervento include un’aggiunta fondamentale per la qualità della vita del quartiere: un parco pubblico di 500 metri quadrati. Questo spazio verde, gestito dalla proprietà, è espressamente pensato per offrire un luogo sicuro e sereno per bambini e famiglie.

Pescheria servita e smart shopping.

L’edificio è stato realizzato con tecnologie costruttive d’avanguardia per garantire massima efficienza energetica e sostenibilità. Ma la vera novità è l’introduzione del primo reparto pescheria servito dell’intera rete Eurospin. A completare l’esperienza di acquisto ci sono poi le casse veloci e le postazioni self-scanning, per una spesa rapida.

Parafarmacia.

A ampliare ulteriormente l’offerta di servizi, è prevista per le prossime settimane l’apertura di una parafarmacia Beautypharma con reparto ottica Beauty Vision adiacente alla struttura. Un plauso speciale è stato rivolto ai 30 nuovi dipendenti che da oggi arricchiranno la squadra Eurospin di Via San Marco.