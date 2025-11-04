Auto usate in Veneto: boom di Vendite, ma quasi un veicolo su due nasconde “pericoli”.

Boom del mercato delle auto usate in Veneto: i dati dicono che nei primi nove mesi del 2025, la regione ha registrato un aumento delle vendite. Si tratta di una crescita del +2,7% e di circa 191 mila passaggi di proprietà netti.

Attenzione.

L’espansione del settore però “nasconde un campanello d’allarme per gli acquirenti“, almeno questo secondo l’analisi condotta dall’azienda Carfax. “Quasi un veicolo su due analizzato a livello nazionale (il 47%) presenta almeno un elemento di rischio“.

Le criticità sono varie: “Quasi il 50% dei veicoli controllati, ha subito danni o incidenti di diversa entità, e sono stati rilevati migliaia di casi di anomalie del chilometraggio, spesso riconducibili a manipolazioni. Questi fattori, insieme all’uso come taxi o noleggio e all’importazione dall’estero, rendono fondamentale per l’acquirente veneto non fidarsi solo delle apparenze”.

I marchi più verificati.

I dati di Carfax tracciano anche un profilo dei veicoli che generano maggiore attenzione. I marchi più verificati sulla piattaforma sono, nell’ordine, Fiat (11%), seguiti a pari merito da Audi e Bmw (9%), e poi Mercedes-Benz e Volkswagen (8%).

“Queste auto usate hanno in media 9 anni di vita, con 119 mila chilometri percorsi. È interessante notare come il 14% dei veicoli analizzati sia risultato essere importato dall’estero, un dato che necessita di particolare cautela in fase di acquisto“. Carfax sottolinea la “necessità di una verifica approfondita. Un passaggio essenziale per evitare spiacevoli sorprese“.