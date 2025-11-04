Trionfa il 14enne di Pressana: è suo il Talent Show in Fiera

Successo per il Talent Show in Fiera, Vigasio festeggia il suo talento: è il 14enne Francesco Zuin.

La Fiera della Polenta di Vigasio ha fatto centro anche con il suo primo “Talent Show” con 13 artisti: a trionfare e aggiudicarsi la prima edizione è stato il giovanissimo Francesco Zuin. Originario di Pressana, il 14enne studente del Liceo Economico Sociale di Legnago, ha sbaragliato la concorrenza interpretando “Feeling Good” nello stile di Michael Bublé.

Il ragazzo, che canta fin da bambino e studia canto da cinque anni, ha le idee chiare sul futuro: “Per il mio futuro sogno un lavoro stabile, magari nel mondo della musica”, ha dichiarato emozionato dopo la vittoria.

Il podio.

La medaglia d’argento è andata al veronese Claudio Bazzan, ingegnere informatico di 55 anni che ha divertito pubblico e giuria nei panni del suo esilarante alter ego “Petunio”, un tipo eccessivamente felice che sul palco ha presentato la sua personale “classifica dei dieci libri più venduti” conquistando tutti con giochi di parole. Petunio è l’evasione dal lavoro di Claudio dal 2018.

Terza classificata è Angelica Venturi 24enne di Povegliano Veronese, che ha commosso la platea con un’intensa interpretazione di “Someone Like You” di Adele. La sua passione per il canto è sbocciata solo due anni fa, grazie a un inaspettato regalo di compleanno dei colleghi parrucchieri: lezioni di canto.

La serata, condotta da Denis Zorzi, ideatore e organizzatore del concorso, e Georgia Passuello di Radio Bruno, ha visto sul palco tanti altri artisti che hanno reso la gara indimenticabile. Tra le esibizioni più apprezzate: Il gruppo “Social Dance Lab” che ha aperto la gara con una bachata. L’imitatore di Vasco Manuele Pironato che ha fatto cantare la sala con “Albachiara”. La coppia madre-figlio Alessandra Azzolina e Nicola Pasetto, con Nicola che ha scatenato il pubblico con “Occidentali’s Karma” e il suo scimmione danzante. Umberto Lo Sapio direttamente da Tu si que vales e Rai 1, che ha proposto “Viva la vita” di Francesco Gabbani. Il duo comico “Ciano e i Maturlani” che ha strappato risate con la canzone ironica “Se è molla…”.