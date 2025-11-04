Il ristorante “La Casa degli Spiriti” è tra le migliori tavole dell’anno

La famiglia Chignola trionfa a Milano: doppio premio al ristorante di Costermano “La Casa degli Spiriti”.

Il ristorante La Casa degli Spiriti di Costermano sul Garda ha conquistato un doppio riconoscimento alla 20esima edizione di Golosaria Milano. Il ristorante è stato premiato lunedì 3 novembre a Milano dai curatori Paolo Massobrio e Marco Gatti come una delle esperienze gastronomiche top dell’anno.

Corona Radiosa e Esperienza Memorabile.

In occasione della presentazione ufficiale della guida Il Golosario Ristoranti 2026, La Casa degli Spiriti ha ottenuto il massimo dei voti.

Corona Radiosa: il giudizio più alto previsto dalla guida per l’eccellenza complessiva.

Premio Speciale “Migliori Tavole dell’anno”: un riconoscimento riservato ai locali che offrono un’esperienza a tavola indimenticabile sotto ogni punto di vista.

Come sottolineato da Golosaria, “il merito non è solo della proposta culinaria, ma dell’esperienza totale: la vista mozzafiato sul lago, la cura maniacale dei dettagli e l’accoglienza che rendono ogni visita un momento speciale”.” Gli ispettori hanno confermato di aver “vissuto a tavola un’esperienza memorabile” nel corso del 2025.

La visione della famiglia Chignola.

La Casa degli Spiriti, fondata da Federico Chignola e Sara Squarzoni, sta vivendo una nuova stagione di successo grazie all’ingresso in campo della seconda generazione. I figli, Filippo e Lorenzo Chignola, ne guidano rispettivamente la cucina e la sala, combinando sapientemente tradizione e modernità.

Lo Chef Filippo Chignola, giovane talento del fine dining, cura la proposta gastronomica. Parallelamente, Lorenzo gestisce con eleganza l’accoglienza e una straordinaria cantina che vanta oltre 1.500 etichette selezionate.