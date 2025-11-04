Agsm Aim Energia si è aggiudicata sei lotti della gara Consip per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni.

Agsm Aim Energia, società del Gruppo Agsm Aim, si è aggiudicata sei lotti della gara Consip per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni italiane per il biennio 2026-2027. La società veronese servirà le aree di Valle d’Aosta e Piemonte, province di Milano e Lodi, resto della Lombardia, Sardegna e Liguria, Umbria e Marche, Puglia e Basilicata.

La convenzione prevede la fornitura di oltre 4,85 milioni di MWh di energia elettrica, per un valore complessivo stimato superiore a un miliardo di euro.

“L’aggiudicazione di questi sei lotti – sottolinea Fabio Candeloro, consigliere delegato di Agsm Aim Energia – rappresenta un risultato di grande rilievo, che premia il lavoro costante della nostra squadra e conferma la nostra capacità di essere un interlocutore affidabile e competitivo per le pubbliche amministrazioni in tutta Italia.”

Soddisfazione anche da parte di Alessandro Russo, consigliere delegato di Agsm Aim: “Questi ulteriori lotti conquistati consolidano la posizione del Gruppo tra i principali player del mercato energetico italiano e testimoniano la solidità del percorso intrapreso nel supportare istituzioni e territori nella transizione energetica”.