Un residente ha sparato contro un presunto ladro sorpreso nella propria abitazione nel Rodigino: caccia ai fuggitivi in Veneto.

Tensione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3, a Grignano, frazione di circa tremila abitanti nel comune di Rovigo, dove un residente ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un presunto ladro sorpreso all’interno della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme ufficiali, come riferisce Ansa l’uomo avrebbe notato movimenti sospetti nella sua proprietà e avrebbe impugnato un’arma da fuoco per affrontare l’intruso. Il presunto malvivente, che non sarebbe stato solo, sarebbe rimasto ferito, riuscendo tuttavia a fuggire assieme ai complici.

I fuggitivi hanno fatto perdere le proprie tracce e sono ora ricercati dalle forze dell’ordine, impegnate in una vasta battuta nella zona. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’episodio, mentre la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e verificare la legittimità dell’uso dell’arma da parte del residente.

Al momento non risultano né fermi né arresti. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto.