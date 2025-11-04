Schena vicecampione: la rimonta finale in Sardegna

Il pilota veronese Schena vicecampione: il suo “Migliore 2025 di sempre”.

Un finale di stagione al cardiopalma e un titolo sfiorato per un soffio: il pilota veronese Damiano Schena, è vicecampione di Classe E2SC-SS millesei. Originario di San Zeno di Montagna, Schena ha archiviato il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) 2025 con un risultato straordinario.

Nonostante un sabato difficile alla Cronoscalata Alghero – Scala Piccada, finale nazionale in Sardegna, Schena ha saputo ribaltare le sorti della gara.

Dalle difficoltà alla rimonta.

Inizialmente, il weekend sardo aveva messo a dura prova il portacolori della scuderia New Star 3. Al volante della sua Nova Proto NP03 messa a disposizione dal Team Faggioli, Schena faticava a trovare il giusto feeling nelle prove del sabato, uscendo dalla top ten assoluta.

“Ero affranto, non capivo il perché di questa situazione,” ha raccontato Schena. La rimonta decisiva è arrivata la domenica, grazie anche al supporto del Team Faggioli. “La domenica è stata elettrizzante,” ha aggiunto Schena.

Una lotta sul filo dei centesimi.

Nelle due manche decisive, Schena ha dato il meglio. Gara 1: ha centrato il miglior tempo di classe millesei a pari merito con un rivale. Gara 2: la battaglia è stata apertissima. Quattro piloti racchiusi in appena tre decimi, e per soli trentuno centesimi Schena ha chiuso al secondo posto di classe.

Nonostante il “mezzo secondo” di ritardo sul vincitore di gara, la prestazione è valsa l’ottava piazza assoluta di gruppo e, soprattutto, il titolo di vicecampione italiano di classe E2SC-SS millesei.

“Sono soddisfatto del cambio di ritmo, tra sabato e domenica, e della fantastica stagione che abbiamo completato. Un 2025 da incorniciare, il mio migliore di sempre“, ha concluso Schena.