Premio letterario Città di Verona: svelati i finalisti

Tutto pronto per la cerimonia finale del Premio Letterario Città di Verona 2025.

Edizioni Zerotre si prepara a celebrare i vincitori del Premio Letterario Città di Verona 2025: svelati i nomi dei finalisti. Il premio è intitolato “Oggi è domani – Sempre e per sempre”, un omaggio al celebre brano di Francesco De Gregori.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l’appuntamento finale si terrà Sabato 22 Novembre 2025 alle ore 18 nella Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona.

L’eternità del fumetto e della fotografia.

Il tema di questa edizione ha invitato autori da tutta Italia a confrontarsi con concetti universali e sconfinati come l’eternità e l’infinito. Il concorso si è distinto per la sua evoluzione, non limitandosi più solo a narrativa, saggistica, letteratura sportiva e opere dedicate a Verona e al Veneto, ma aprendosi a nuove forme d’arte.

Per la prima volta, infatti, sono state introdotte le categorie fumetto e fotografia, portando nuovi stimoli e prospettive creative sul tema assegnato. La commissione di Giuria, presieduta da Mauro Mazza, ha svolto l’arduo compito di selezionare i finalisti tra numerose opere di alto valore letterario e artistico.

Finalisti e serata di gala.

La Giuria ha scelto nove autori per la fase finale: Ilaria Bonfante, Federico Carbonini, Davide Cirrincione, Lorenzo Dominioni, Antonella Gramigna, Anna Pietrocarlo, Claudio Rossi, Giordano Roviaro, e Ciro Vespa.

I nomi dei vincitori ufficiali e il loro piazzamento saranno svelati solo durante la cerimonia di premiazione, condotta da Manuela Sain Colombo.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali del Maestro Giandomenico Anellino, chitarrista e compositore di fama mondiale, che coglierà l’occasione anche per presentare il suo libro autobiografico “La nota che non c’è”, pubblicato da Edizioni Zerotre.

L’evento è a numero chiuso. La partecipazione è consentita solo su prenotazione tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale.