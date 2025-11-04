Stop alle auto sul ponte del Pestrino: ecco quando

Ponte del Pestrino, chiusura notturna: stop agli autoveicoli per verifiche statiche.

L’attenzione sulla sicurezza infrastrutturale impone una chiusura notturna per il ponte Mariano Rumor, più conosciuto come ponte del Pestrino, sul fiume Adige.

Domani sera, mercoledì 5 novembre, il transito sarà vietato a tutti gli autoveicoli dalle ore 21 fino alle 7 di giovedì mattina. La chiusura è necessaria per permettere l’esecuzione di indagini strutturali e verifiche statiche in orario notturno.

Comunque, durante le ore di chiusura per le auto, il ponte rimarrà percorribile per pedoni e ciclisti.