Il deputato leghista Alberto Stefani è il candidato alla presidenza della Regione Veneto per la coalizione di centrodestra.

Alla fine, e quasi in extremis, il centrodestra ha deciso: come anticipato da Matteo Salvini qualche settimana fa dalla festa della Lega di Oppeano, sarà Alberto Stefani il candidato alla presidenza della Regione Veneto per il dopo Zaia.

L’intesa, dopo che il centrosinistra già da un bel po’ aveva annunciato la candidatura dell’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, è stata raggiunta nella serata di mercoledì 8. Enfant prodige della Lega, 33 anni, deputato dal 2018, padovano di Camposanpiero, già sindaco di Borgoricco, Stefani ha scalato in fretta le gerarchie all’interno del Carroccio.

“Per me è l’onore più grande. Trascorrerò la campagna elettorale nell’unico modo che conosco – sono le prima parole di Stefani da candidato governatore -: nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più Veneti possibile. Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me”.