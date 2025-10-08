Tosi lo ammette: “Io candidato sindaco a Verona? Può essere”

L’ex primo cittadino di Verona Flavio Tosi a Un giorno da pecora: “Io candidato sindaco a Verona? Sì, può essere”.

Mentre il centrodestra non ha ancora ufficialmente espresso il nome di un candidato unitario in vista delle ormai prossime elezioni regionali in Veneto, l’ex sindaco leghista Flavio Tosi, ora europarlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito, già pensa alle amministrative di Verona. Che si terranno nel 2027.

Tajani scopre le carte: “Ok il Veneto alla Lega, ma Tosi candidato a Verona”.

O meglio, l’europarlamentare forzista, che Tajani avrebbe voluto in corsa per il dopo Zaia in Veneto, risponde a una precisa domanda che gli è stata fatta nel corso della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Io candidato a sindaco di Verona? – dice Tosi -. Che io mi candidi può essere, ma si vota nella primavera del 2027″.