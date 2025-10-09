Palù, inaugurato lo Sportello Unico Polis di Poste Italiane

Un’unica sede per tutto: all’ufficio postale di Palù, c’è lo Sportello Unico Polis di Poste Italiane.

L’ufficio postale di Palù entra ufficialmente nel progetto Polis di Poste Italiane, diventando uno Sportello Unico digitale di prossimità per la Pubblica Amministrazione. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Francesco Farina e Sara Mantovani, responsabile della filiale di Legnago.

Grazie a Polis, i cittadini potranno accedere direttamente in posta a numerosi servizi anagrafici e previdenziali — come certificati di nascita, residenza, cittadinanza e cedolini pensione — oltre a richiedere o rinnovare il passaporto senza recarsi in Questura, con consegna a domicilio.

“Dopo oltre dieci anni, Palù torna ad avere uno sportello automatico. È un servizio essenziale per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Farina.

Nella sede è stato infatti installato un ATM Postamat di ultima generazione, dotato di funzionalità avanzate: prelievi, ricariche Postepay e telefoniche, pagamenti di bollettini tramite lettore ottico e sistemi di sicurezza potenziati contro le frodi.

“Polis nasce per semplificare la vita dei cittadini, garantendo le stesse opportunità tra piccoli e grandi centri”, ha spiegato Mantovani.

Il progetto Polis prevede la creazione di 6.933 sportelli unici nei comuni italiani sotto i 15mila abitanti. In provincia di Verona sono 84 i Comuni coinvolti e 43 uffici sono già operativi.