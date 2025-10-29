Età media 32 anni, ecco i candidati veronesi delle Civiche Venete

Elezioni regionali Veneto, presentata la lista delle Civiche Venete in corsa per Giovanni Manildo: ecco i candidati veronesi.

Una lista di candidati e candidate giovani (età media 32 anni), ma già con ampia esperienza amministrativa e un forte radicamento a Verona e nei propri territori di appartenenza. Sono professionisti, imprenditori, giovani che, con il proprio lavoro e il proprio impegno, sono particolarmente attenti ai temi del sociale, dei diritti, dell’ambiente, dell’inclusione, dell’associazionismo e delle nuove generazioni. Rappresentano al meglio tutti i territori della nostra provincia.

Ad affiancare Beatrice Verzè (capolista) ne Le Civiche Venete, la lista progressista che a Verona sostiene Giovanni Manildo alle prossime elezioni regionali, sono: Alberto Campanini, Francesca Capobianco, Andrea Cordioli, Giulia Cordioli, Damiano Fermo, Elisa Ferrarini, Yasmine Razouali, Michele Veronesi.

“Tutti noi insieme, noi candidate e candidati de Le Civiche Venete di Verona rappresentiamo una nuova voce per il Veneto – chiarisce Beatrice Verzè, candidata capolista della civica progressista -. A livello regionale Le Civiche Venete unisce una rete di movimenti, alternativi ai partiti, già affermati che vogliono portare in Regione la propria esperienza innovativa e positiva. Nello specifico qui a Verona, abbiamo la forza di candidati giovani che hanno già dimostrato di saper mettere le proprie competenze a disposizione delle comunità in cui vivono. Noi siamo la politica che viene dal basso, che sa dare risposte concrete e che sa guardare al futuro”.

I CANDIDATI E LE CANDIDATE.

Beatrice Verzè (1996). Consigliera comunale a Verona dal 2022 con Traguardi, movimento civico che ha contribuito a fondare nel 2017 e di cui è capogruppo e presidente. Passione politica nata a scuola e consolidata nel primo mandato come consigliera in Quinta Circoscrizione (2017-2022). Capolista per Verona per Le Civiche Venete.

Alberto Campanini (1995). 30 anni, avvocato con esperienza nel settore civile ed amministrativo. Vive a Verona, ma è cresciuto a Isola della Scala e nella Bassa veronese continua a coltivare i rapporti con parenti e amici. Crede in una società che mette al primo posto il valore del lavoro e il rispetto delle regole.

Francesca Capobianco (1973). Nata in Lessinia, vive a Grezzana è sposata e ha due figli. Da vent’anni è guida turistica e ha sviluppato una vera e propria specializzazione nel campo nella storia delle osterie e nella storia dell’alimentazione e della gastronomia veronese. Appassionata di memorie, soprattutto di quelle che raccontano persone e luoghi che rischiano di essere dimenticati.

Andrea Cordioli (1993). Laureato in psicologia, lavora come educatore. Si occupa di giovani, socialità e inclusione. A Villafranca ha fatto il consigliere comunale con una lista civica under 30 e vuole portare in Regione ascolto, partecipazione e attenzione ai bisogni delle persone e del territorio.

Giulia Cordioli (1999). Consigliera comunale a Cavaion Veronese dal 2024. Affronta le sfide del territorio: emergenza casa, consumo di suolo, infrastrutture da ripensare. Crede in una politica concreta, che ascolta e costruisce soluzioni condivise, per affrontare insieme ciò che da soli è difficile cambiare.

Damiano Fermo (1982). È stato consigliere comunale di Verona nel 2012-2017. Nato e vissuto a Erbè, ora abita a Verona, dopo la fine degli studi universitari. Attualmente è consulente in ambito sostenibilità per le imprese.

Elisa Ferrarini (1993). Consigliera di minoranza a Fumane, in Valpolicella. A vent’anni assessora ad Agricoltura e Turismo. Ha contribuito alla realizzazione di un regolamento unico per l’uso dei fitosanitari in tutti i Comuni della Valpolicella. Gestisce il ristorante di famiglia.

Yasmine Razouali (2005). Studentessa di Politica Internazionale all’Università di Verona. Giovane di seconda generazione, attiva nell’associazionismo e nella promozione della cittadinanza attiva. Socia attualmente delle assocuazioni Afroveronesi, Giovani Italo-Marocchini e partecipa a progetti come Officina Futuro, per dare voce e opportunità ai giovani nel nostro territorio.

Michele Veronesi (1999). Consigliere di circoscrizione e vicepresidente del movimento civico Traguardi. Laureato in International Relations con una tesi dal titolo “La genderizzazione del diritto internazionale penale”, che riflette l’interesse per i temi di giustizia e inclusione. Lavora per un’azienda che si occupa dello sviluppo e della progettazione di impianti fotovoltaici flottanti.