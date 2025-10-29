Maxi cantiere per la filovia in via XX Settembre: dal 3 novembre cominciano le asfaltature, ecco come cambia la viabilità.

Dopo mesi di lavori, la coda del cantiere di via XX Settembre, nel cuore di Veronetta, si prepara a riaprire. Da lunedì prossimo 3 novembre i mezzi per l’asfaltatura cominceranno le operazioni di ripristino stradale, che dovrebbero concludersi mercoledì 12 novembre, con la riapertura al traffico di via XX Settembre fino a vicolo Terrà compreso.

Contestualmente, il cantiere avanzerà per occupare il tratto finale della via, dall’attuale civico 65 fino a piazza 16 Ottobre. Segmento di strada considerato “più delicato” per frequentazione e criticità sociali e per questo presidiato da misure di sicurezza aggiuntive. Procede intanto l’opera di rifacimento dei marciapiedi, con l’obiettivo di completare il tratto fino a vicolo Storto entro Natale.

Presumibilmente a partire da mercoledì prossimo 5 novembre, avanzerà anche il cantiere in via dell’Artigliere di Acque Veronesi fino all’intersezione con via Nicola Mazza per lavori di posa delle nuove tubature. Gli interventi, della durata di una settimana, comporteranno la chiusura del tratto terminale e la creazione di un doppio senso di marcia temporaneo tra via Maffi e via Artigliere, con divieto di sosta su un lato. L’obiettivo è permettere ai residenti di muoversi e ai mezzi di emergenza di transitare sempre. Al termine delle lavorazioni, la circolazione tornerà regolare e resterà attivo solo il cantiere sul lato sud di via dell’Artigliere (ex Palazzo di Economia), operativo fino a primavera inoltrata.

Durante la chiusura di via Mazza, via Maffi fungerà da strada di collegamento e inversione per i residenti e per i mezzi della Guardia di Finanza. La segnaletica gialla indicherà il doppio senso di marcia e il divieto di sosta sul lato nord, per permettere il deflusso del traffico.

Una volta completata l’asfaltatura di via XX Settembre, via Maffi tornerà al suo assetto ordinario, ma resterà monitorata per verificare la tenuta della viabilità alternativa.