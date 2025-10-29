Undici denunciati, tra cui anche alcuni minorenni, per la maxi rissa con sassaiola scoppiata sabato sera a Bovolone.

È di undici denunciati, tra cui diversi minorenni, il bilancio della maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre in via Madonna, a Bovolone. Una vera e propria sassaiola, documentata da alcuni video girati con i cellulari e circolati rapidamente sui social, in cui si vedono gruppi di giovani, ragazzi e ragazze, inseguirsi tra le auto, lanciarsi oggetti e colpirsi sotto lo sguardo degli automobilisti di passaggio.

In poche ore, i carabinieri della stazione di Bovolone, coordinati dal Comando di Villafranca, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare undici protagonisti della violenta lite. Tra loro figurano anche alcuni ragazzi già noti alle forze dell’ordine per episodi di disturbo e microcriminalità in centro.

Il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto, definendo l’episodio “un campanello d’allarme per l’intera comunità”. Il primo cittadino ha spiegato di essere rimasto in costante contatto con la polizia locale e con i carabinieri, che hanno agito con tempestività per individuare i responsabili.

Pozzani ha inoltre lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a non limitarsi a diffondere i video sui social ma a denunciare immediatamente gli episodi di violenza alle forze dell’ordine. “Solo così – ha sottolineato – si possono prevenire situazioni che rischiano di degenerare e compromettere la sicurezza del paese.”

Il sindaco ha infine annunciato di aver richiesto un incontro urgente con il questore di Verona per concordare nuove misure di prevenzione e garantire un maggiore presidio del territorio, al fine di ristabilire la tranquillità a Bovolone.