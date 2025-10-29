Cittadini senza medico, Bevilacqua attiva l’ambulatorio

Bevilacqua ha un nuovo medico: attivo l’ambulatorio distrettuale due giorni a settimana.
Da giovedì 6 novembre apre le porte l’ambulatorio distrettuale a Bevilacqua, per i cittadini rimasti senza medico di Medicina Generale. Questo, dopo le dimissioni della dottoressa Anna Russo che operava nella stessa sede di via Roma 242. L’ambulatorio sarà aperto due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì.
Orari e info.
Dalle ore 9:00 alle 11:00, accesso telefonico contattando lo 045 6106373.
Dalle ore 11:00 alle 14:00, accesso libero.
Dalle 14:00 alle 15:00, smaltimento degli accessi liberi.
Dalle 15:00 alle 19:00, attività su programmazione ambulatoriale e domiciliare.
Qualora l’organizzazione predisposta non sarà sufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione, l’Azienda Ulss 9 Scaligera valuterà le opportune azioni per integrare il servizio offerto.
I cittadini rimasti senza Medico di Medicina Generale potranno far riferimento anche ai Servizi Medici Distrettuali della sedi di Minerbe e Legnago, negli orari di apertura riportati qui.