Vini di Verona campioni nel mondo: vinte quattro medaglie d’oro

Medaglie d’oro al Mondial des Vins Extrêmes: successo mondiale per Ca’ Rugate.

L’azienda Ca’ Rugate di Montecchia di Crosara, protagonista nel panorama vitivinicolo internazionale: ha vinto quattro medaglie d’oro al Mondial des Vins Extrêmes 2025. La cantina della famiglia Tessari, infatti, ha conquistato quattro Medaglie d’Oro, tutte relative a denominazioni del territorio veronese.

Amedeo 2021 Lessini Durello Riserva.

Monte Fiorentine 2023 Soave Classico.

Punta 470 2021 Amarone della Valpolicella.

La Perlara 2020 Recioto di Soave.

Questo risultato è particolarmente significativo in un contesto di forte competitività, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 vini provenienti da 17 Paesi. Ca’ Rugate è risultata l’unica azienda italiana a ottenere quattro medaglie d’oro, dimostrando una qualità trasversale e costante che unisce i territori del Soave Classico, della Valpolicella e dei Monti Lessini.

L’eccellenza della viticoltura eroica veronese.

Il Mondial des Vins Extrêmes, organizzato dal Cervim, è l’unico concorso enologico mondiale dedicato ai vini prodotti in aree di viticoltura eroica, caratterizzate da pendenze elevate, terrazze vitate o altitudini significative. Il successo ottenuto riafferma Ca’ Rugate come un punto di riferimento nella valorizzazione dei territori veneti e come un esempio virtuoso di armonia tra tradizione, qualità e sostenibilità.

L’impegno e la dedizione dell’azienda si riflettono in particolare nelle Colline Vitate del Soave Classico, cuore storico della loro produzione. Questo, è stato il primo paesaggio vitato italiano iscritto nel Registro nazionale dei vigneti storici ed eroici e, dal 2018, è riconosciuto come Patrimonio Agricolo di Rilevanza Mondiale dalla Fao. Qui la coltivazione della vite, praticata dalla famiglia Tessari con metodi biologici e sostenibili, richiede un impegno straordinario: tra 600 e 1.200 ore di lavoro per ettaro all’anno, a fronte delle circa 150 necessarie in pianura.