C’è anche Marco Rizzo in corsa per la presidenza del Veneto

Elezioni regionali in Veneto, Marco Rizzo in corsa per la presidenza con la lista di Democrazia Sovrana e Popolare.

C’è anche Marco Rizzo, oltre a Giovanni Manildo per il centro sinistra e Alberto Stefani per il centrodestra, in corsa per conquistare il Veneto: Democrazia Sovrana e Popolare (Dsp) sarà infatti presente alle prossime elezioni regionali del Veneto con la candidatura di Marco Rizzo alla presidenza della Regione.

In una nota, Rizzo ha voluto ringraziare pubblicamente Fabrizio Boron, capogruppo di Comuni del Veneto per l’Autonomia, “che ha consentito, con un atto di partecipazione democratica, la nostra presenza alla competizione elettorale”. Il leader di Dsp ha poi sottolineato la necessità di un’autonomia “concreta e reale”, possibile soltanto “attraverso l’ottenimento di una vera sovranità”.

“Le istanze della gente comune – ha aggiunto – vengono solo usate come rumorosa e inutile grancassa mediatica al servizio di destre e sinistre fasulle. È arrivato il momento di cambiare davvero”, ha concluso Rizzo.