Scritto da: Redazione 22 Ottobre 2025

Ruben Andreoli, 48enne, magazziniere a Peschiera, condannato a 24 anni di carcere per l’omicidio della madre Nerina Fontana.

La Corte d’Assise di Brescia ha condannato a 24 anni di carcere Ruben Andreoli, 48 anni, per l’omicidio della madre, Nerina Fontana, avvenuto il 15 settembre 2023 nella casa di famiglia a Colombare di Sirmione.

L’uomo, che lavorava come magazziniere a Peschiera, dopo un violento litigio avrebbe colpito la donna con calci e pugni fino a ucciderla. Durante il processo Andreoli ha chiesto perdono ai parenti: “Ho distrutto tutto il mio mondo”. Il pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo, ma la Corte ha riconosciuto una pena di 24 anni, dopo che la perizia psichiatrica ha escluso l’infermità mentale.

