Valeggio ricorda i caduti dell’arma dei carabinieri con un monumento in un nuovo parco commemorativo

Un monumento per i caduti dell’arma dei carabinieri a Valeggio sul Mincio, l’inaugurazione venerdì 28 novembre di fronte alla caserma. Un luogo di memoria viva per onorare il sacrificio, con uno spazio speciale dedicato al Tenente Pifferi, al Maresciallo Dapr e all’Appuntato Bernardello.

La comunità di Valeggio sul Mincio si prepara a rendere un solenne omaggio all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi caduti in servizio. Alle ore 10, si terrà l’inaugurazione del Monumento in Onore ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri.

L’opera è stata voluta dal Comune e sorgerà in via San Giovanni Bosco, di fronte alla caserma dei carabinieri, configurandosi come un nuovo luogo di memoria destinato a celebrare il valore, il servizio e il sacrificio degli uomini e delle donne dell’arma. La cerimonia è attesa come un momento di profondo significato civile e istituzionale, pensato per rafforzare il legame di fiducia e riconoscenza tra i cittadini e l’Arma.

Il ricordo di Castel d’Azzano.

Un momento di particolare commozione sarà dedicato al Tenente Marco Pifferi, al Maresciallo Valerio Dapr e all’Appuntato Davide Bernardello, tragicamente scomparsi nell’esplosione di Castel d’Azzano. Alla loro memoria sarà collocata una stele in corten all’interno del nuovo parco commemorativo, uno spazio progettato per accogliere momenti di silenzio, riflessione e gratitudine. Nell’area sarà inoltre posato un cippo in pietra, dedicato a tutti i Carabinieri caduti nell’esercizio del dovere.