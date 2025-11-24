Elezioni regionali in Veneto, seggi chiusi: via allo spoglio. I primi instant poll.

Seggi chiusi in tutto il Veneto, parte lo spoglio che ci dirà chi sarà il prossimo presidente della giunta regionale e ci darà gli eletti nel consiglio regionale.

Il primo dato che salta agli occhi è l’affluenza in netto calo rispetto a cinque anni fa: alle 23 di domenica Verona al 33,74%, Veneto al 33,88%. Il dato definitivo, alle 15 di lunedì, è intorno al 45%, e comunque nettamente sotto al 50%. Cinque anni fa era del 61,19% in Veneto, 61,67% a Verona. Il dato definitivo dell’affluenza sia per il Veneto che per Verona si ferma intorno al 45%, addirittura un po’ sotto.

Gli instant poll.

I primi instant poll danno Alberto Stefani, candidato del centro destra, al 58-62% seguito dal candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 32 e il 36%. Altri 5-7%. Opinio Italia per la Rai dà Stefani tra il 59 e il 63% e Manildo tra il 30 e il 34%.

Le proiezioni.

Le prime proiezioni, quindi su dati “veri”, confermerebbero i numeri degli instant poll, con Stefani al 62,5% e Manildo al 31,1%. Poi sorprendente (ma fino a un certo punto) Riccardo Szumski di Resistere Veneto al 4,8%, Marco Rizzo all’1% e Fabio Bui allo 0,6%. E le proiezioni darebbero anche la Lega davanti a Fratelli d’Italia nel derby tutto interno al centrodestra.

“Stefani presidente”.

E’ Youtrend a “chiamare” per primo Alberto Stefani nuovo presidente del Veneto.

