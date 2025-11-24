Verona e la neve, solo 19% di probabilità: cosa dice l’indagine Omio su dicembre e gennaio.

Un’analisi di Omio svela Bolzano regina d’Italia, ma per un’atmosfera magica, l’Arena imbiancata dalla neve è l’obiettivo degli amanti del Natale. Con l’arrivo imminente delle festività, la ricerca della perfetta atmosfera da cartolina natalizia è più accesa che mai. Mentre molte mete europee offrono la quasi certezza di un paesaggio innevato, c’è una città veneta che, pur non garantendo la neve, quando si imbianca offre uno scenario di rara bellezza: Verona.

Una nuova analisi condotta da Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus e voli, ha setacciato 50 anni di dati meteorologici per stilare la classifica delle 20 città europee dove è più facile trovare la neve durante l’inverno. Tra i paradisi innevati come Rovaniemi (Finlandia) e Tromsø (Norvegia), con una probabilità di neve del 99%, figurano anche quattro città italiane.

Le Italiane: Bolzano al top, Verona la scommessa romantica.

Se la regina d’inverno italiana è inequivocabilmente Bolzano (con una probabilità del 92% di trovare neve nei mesi invernali), seguita da Torino e Milano, Verona si posiziona come la destinazione per chi è alla ricerca di una magia più esclusiva e inattesa.

Secondo l’analisi di Omio, la città scaligera registra una probabilità di neve nei mesi invernali (Dicembre, Gennaio, Febbraio) pari al 19%.

Gennaio si conferma il mese statisticamente più “nevoso” per Verona, con una probabilità del 23%, mentre dicembre e febbraio si attestano rispettivamente al 16% e 15%.

Analisi Omio.

L’analisi di Omio è stata stilata su 50 anni di dati meteorologici e rilevazioni del manto nevoso in 50 città europee, considerando “giorno di neve” qualunque giorno con almeno 1 cm di manto nevoso.

Il podio europeo è dominato da Rovaniemi, Tromsø e Kiruna, tutte con il 99% di probabilità di neve, confermando che per la certezza di un Natale bianco, le regioni nordiche rimangono le destinazioni più affidabili.