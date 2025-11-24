Verona, divieto di transito sui ponti Catena, Risorgimento e Vittoria, da domani, martedì 25, per prove di carico.

Per consentire le prove di carico sui ponti Catena, Risorgimento e Vittoria a Verona, da domani, martedì 25, fino venerdì 28 novembre, ne sarà temporaneamente vietato il passaggio, dalle ore 21 alle 6. Il divieto di transito, che interesserà tutti i veicoli e i pedoni, riguarderà ciascun ponte per una singola notte.

Nello specifico, sempre con chiusura dalle ore 21 alle 6: ponte Catena, tra il 25 e il 26 novembre; ponte Risorgimento, tra il 26 e il 27 novembre; ponte della Vittoria, tra il 27 e il 28 novembre.