Pallanuoto, anche un veronese campione d’Italia Master con il Napoli

Silvio Cametti ancora in vasca a 66 anni.

Si sono disputati a Napoli i campionati italiani master di pallanuoto riservati agli atleti Over 30. Unico veronese presente, il bentegodino Silvio Cametti, che per il quarto anno consecutivo ha giocato e vinto lo scudetto nelle file del Napoli, squadra dove milita non essendoci squadre venete partecipanti. Molti i campioni del passato scesi in vasca, sia italiani che stranieri.

Cametti, ha contribuito giocando in difesa, annullando i centroboa avversari, permettendosi anche il lusso di andare in gol. Il veronese a 66 anni è un esempio per le giovani generazioni a non mollare mai ed anche per chi ha superato i 60 a proseguire nell’attività sportiva. Dopo il girone eliminatorio, la squadra napoletana ha vinto per 9-7 la finale scudetto grazie ad un gol allo scadere del rumeno Muntean, che in passato aveva militato nelle file della Bentegodi.

“Anche qui mi sento a casa -ha detto Cametti-, fra vecchi compagni di squadra con cui condividiamo passioni dentro e fuori dall’acqua. In segno di rispetto mi hanno anche onorato di indossare la calottina numero 10, un numero che per i napoletani è sacro. Questo scudetto è da sprone a continuare anche con la pallanuoto, oltre che con il waterbasket”.