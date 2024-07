Incidente tra auto e bici: ciclista resta incastrato sotto la Mercedes

Incidente tra auto e bici a Bosco Chiesanuova.

Incidente tra un’auto e una bici ogi, intorno alle 12.30, a Bosco Chiesanuova. Nello scontro il ciclista, è rimasto incastrato con la sua bici sotto una Mercedes all’altezza di Malga Campegno, nella frazione San Giorgio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un ciclista e una Mercedes nera. Il ciclista è rimasto bloccato con la sua bicicletta sotto l’auto. I passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, facendo intervenire prontamente i servizi di emergenza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica del 118, seguiti dall’elisoccorso che ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Trento.

Sette vigili del fuoco veronesi sono intervenuti con due mezzi, tra cui un’autogrù, per liberare il ciclista. L’operazione di estrazione è stata complessa e delicata, richiedendo l’uso di attrezzature speciali come divaricatori, cuscini ad aria e spessori. La bicicletta contorta bloccava una gamba del ciclista sulla parte inferiore dell’auto, rendendo necessario un lavoro meticoloso per evitare ulteriori ferite all’uomo. Dopo circa un’ora di lavoro , i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e affidarlo ai sanitari per il trasporto in elicottero all’ospedale di Trento per ricevere le cure necessarie.

Durante le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno gestito la viabilità, deviando il traffico per evitare ulteriori incidenti e permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. Inoltre, i militari hanno effettuato i rilievi del sinistro per stabilire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.