Lotta alle zanzare, quasi 600 kit gratuiti distribuiti a Caldiero

Il kit impedisce la deposizione delle uova da parte delle zanzare adulte.

Caldiero da anni affianca ai trattamenti anti-larvali delle aree pubbliche interventi di sensibilizzazione verso i cittadini per combattere la proliferazione delle zanzare anche negli spazi privati. Questa mattina – sabato 20 luglio – al mercato infatti sono stati distribuiti gratuitamente quasi seiecento kit antilarvali ai cittadini del paese.

Il Comune infatti ha avviato gli interventi di disinfestazione delle aree pubbliche – il prossimo intervento è programmato per venerdì 26 luglio – con un piano concordato con le autorità sanitarie che interessa più di 1500 caditoie su aree comunali.

Il Comune di Caldiero è un “Comune amico delle Api” e non utilizza prodotti chimici adulticidi ma solo prodotti antilarvali. “Purtroppo però questi interventi sono inefficaci senza la collaborazione dei cittadini – annota il Sindaco Marcello Lovato- perché a Caldiero il 60% delle aree dove le zanzare proliferano sono in aree private: giardini, orti, sottovasi, caditoie private sono il luogo di rifugio per gli insetti dopo i trattamenti comunali”.

E’ stato distribuito nei giorni scorsi anche un volantino che riporta le misure per prevenire il proliferare degli insetti oltre a ricordare il calendario dei trattamenti. “Il prodotto distribuito – ricorda l’assessore Elisa Bonamini – è innocuo e crea una protezione sull’acqua stagnante che impedisce alla zanzara di deporre le uova”.

Il formulato è forma un film di silicone, è completamente atossico e rimane attivo per 2-3 mesi ed agisce impedendo la deposizione delle uova da parte delle zanzare adulte e la proliferazione delle eventuali larve già presenti. E’ poi possibile acquistare presso le farmacie i prodotti antilarvali a prezzo agevolato.