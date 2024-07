Tragico incidente a Valeggio, auto esce di strada: un morto

Incidente mortale questo pomeriggio a Valeggio.

Tragico incidente stradale a Valeggio sul Mincio nel primo pomeriggio di oggi. Poco dopo le 14, un’auto è uscita di strada in via Casa Busetta: morto purtroppo l’automobilista.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza infermierizzata e un elicottero. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.Le forze dell’ordine, presenti sul luogo, stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.