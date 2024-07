Protesta degli animalisti, lo striscione al casello di Verona Sud

La protesta degli animalisti al casello di Verona Sud.

Proteste degli animalisti oggi al casello di Verona Sud contro la decisione del Consiglio di Stato che ha autorizzato la ripresa della sperimentazione animale sui Beagle richiesta dall’APTUIT. Intorno alle 12 militanti di Centopercentoanimalisti , hanno esposto uno striscione: “salviamo i Beagle di Aptuit – non torture, no vivisezione“. Successivamente sono arrivati agenti della Polizia di Stato che hanno identificato i Militanti.

“Gli esperimenti potranno riprendere, fino a novembre. In realtà non sono mai cessati, nel complesso di via Fleming a Verona, su Cavie, Ratti, Conigli – spiegano gli animalisti – Le associazioni Animaliste di Verona hanno già iniziato un’azione legale di opposizione al provvedimento, ma deve venir supportata dalla mobilitazione e da azioni dimostrative di chi ama gli Animali: come è successo in passato”.