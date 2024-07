Scaligera Basket, Andrea Gardini entra a far parte dello staff del settore giovanile

Scaligera Basket è lieta di comunicare che Andrea Gardini entrerà a far parte dello staff del Settore Giovanile del Club a partire dalla stagione 2024-25. Sarà il Capo Allenatore delle squadre Under 15 ed Under 17 che disputeranno i campionati d’Eccellenza.

La carriera di Andrea Gardini.

Gardini nasce a Varese l’11 luglio 1994 ed entra a far parte del mondo della pallacanestro come giocatore militando diversi anni in Serie C in Lombardia. Laureato in Scienze Motorie, inizia il suo percorso da allenatore come Istruttore Minibasket e Giovanile in diverse realtà della provincia di Varese. Nel 2020 riceve la prestigiosa chiamata di Pallacanestro Varese dove si occupa di Minibasket per poi passare al settore Academy in cui ricopre il ruolo di Assistente Allenatore dell’Under 17 Eccellenza. Nell’annata 2021/22 viene confermato da Varese Academy come Allenatore del gruppo Under 16 Gold e Assistente dell’Under 17 Eccellenza.

Inoltre, collabora con Pallacanestro Varese come “Player Development Coach”. Nelle ultime due stagioni Gardini è stato Capo Allenatore dell’Under 15 Eccellenza, vincitrice dello Scudetto di categoria, e dell’Under 17 Eccellenza che si è classificata terza alle Finali Nazionali. Andrea è inoltre il co-fondatore di “GDR Basketball Skills”, dove insieme ad altri due soci crea percorsi di allenamento personalizzati per giovani atleti nel periodo estivo.

Le dichiarizioni.

Andrea Gardini (Allenatore): “Per me è grande fonte d’orgoglio iniziare questo percorso in Scaligera Basket, società prestigiosa e storica in una città fantastica come Verona. È la mia prima esperienza lontano da casa, sono molto motivato in quanto lavorerò con allenatori e giocatori di altissimo livello. Ringrazio il Club per la fiducia e darò il massimo per aiutare la Società in tutte le sue esigenze.”

Alessandro Giuliani (Responsabile Tecnico Settore Giovanile): “Con l’arrivo di Andrea abbiamo voluto ampliare il nostro Staff di Istruttori delle squadre del Settore Giovanile. Anche se giovane, Andrea ha già esperienza di alto livello con Varese Academy e con Pallacanestro Varese. A Verona allenerà i gruppi Under 15 ed Under 17 Eccellenza e lavorerà come Player Development Coach per migliorare individualmente la tecnica di base dei nostri ragazzi.”