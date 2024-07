All’Uci Cinema apre la nuova sala IMAX immersiva: è la prima in Veneto

La novità all’UCI Cinema di San Giovanni Lupatoto.

Arriva un’importante novità all’UCI Cinema di San Giovanni Lupatoto in concomitanza con il restyling della struttura. La prima e unica sala IMAX di tutto il Veneto, dotata di 226 posti a sedere, verrà aperta al pubblico il 23 luglio con la proiezione dell’anteprima di mezzanotte dell’attesissimo Deadpool & Wolverine (la notte tra il 23 e il 24 luglio). La sala IMAX di UCI Verona, costruita per massimizzare l’immersività della visione e la qualità audiovideo della proiezione, con un sistema di proiezione laser 4K esclusivo e audio multicanale di nuova generazione.

La nuova sala IMAX.

La nuova sala promette di offrire un’esperienza immersiva su misura, con una disposizione delle poltrone che garantisceuna visione chiara in ogni postazione e con schermi personalizzati per immagini più luminose. La proiezione laser Imax offrirà anche maggiore risoluzione, immagini più nitide e luminose, contrasti più profondi e la più ampia gamma di colori a disposizione dei registi per offrire agli spettatori immagini più spettacolari. Infine la tecnologia audio brevettata offre una chiarezza e una profondità impressionanti, insieme a un suono sintonizzato e distribuito in modo uniforme in tutta la sala.

La prima e unica sala IMAX in Veneto.

“Aprire una sala con questa qualità e con questa tecnologia per noi rappresenta un chiaro segnale di ciò che vogliamo offrire a tutti i nostri clienti: La miglior esperienza cinematografica in assoluto.

A Verona abbiamo fatto un lavoro importante per rendere premium il nostro cinema, puntando sulla incredibile qualità dell’offerta, sul miglior comfort e sulla tecnologia di ultima generazione con l’apertura della prima e unica sala IMAX in Veneto – afferma Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe e Northern Europe di Odeon Cinemas Group”.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con UCI per l’apertura di una nuova sala IMAX con Laser a Verona, la prima in tutta la regione Veneto” afferma John Schreiner, Senior Vice President Theatre Development, EMEA, IMAX. “Il pubblico potrà godere della visione di Deadpool & Wolverine – uno dei film più attesi della stagione – con immagini cristalline e il suono immersivo di IMAX con Laser”.

L’apertura.

Acquistando online il biglietto per la visione di Deadpool & Wolverine per le anteprime del 24 luglio a partire dalle 00:01 (nella notte tra il 23 e il 24 luglio), gli spettatori riceveranno in regalo sia l’esclusivo portachiavi che il poster del film. Con l’acquisto online degli spettacoli fino al 28 luglio verrà consegnato al cinema l’iconico poster del film.