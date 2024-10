Hellas, adesso è buio pesto: a Lecce resta in 9 e perde ancora

Tra Lecce e Hellas Verona finisce 1 a 0 per i padroni di casa: i gialloblù perdono ancora, e finiscono la gara in 9 uomini.

Buio pesto per l’Hellas Verona, che dopo il disastro con l’Atalanta a Lecce colleziona la settima sconfitta nelle ultime otto gare e finisce la gara addirittura in 9. Gara subito difficile, con Dorgu due volte a segno e che per due volte si vede togliere il gol dal Var. A pesare sul risultato finale sicuramente l’espulsione, apparsa frettoloso e non del tutto giustificata, di Tchatchoua che al 40′ atterra Dorgu lanciato a rete appena fuori area. Per l’arbitro è rosso diretto.

Il gol vittoria del Lecce arriva a inizio secondo tempo: al 51′ Dorgu, ancora lui, va a segno a tu per tu con Perilli, e il gol questa volta viene convalidato dopo un breve controllo al Var. I gialloblù ci provano a portare a casa un punto, ma con l’uomo in meno l’impresa diventa difficile. E gli uomini in meno diventano due all’82’, quando Belahyane non apprezza, per così dire, una decisione dell’arbitro e si prende il secondo giallo per proteste. Per gli uomini di Paolo Zanetti finisce con l’ennesima sconfitta anche la gara di Lecce. E adesso è buio pesto.

Tabellino.

LECCE-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 51′ Dorgu

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (dal 63′ Pierotti), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (dall’86’ Oudin), Ramadani, Rafia (dal 63′ Pierret); Banda (dal 73′ Tete Morente), Krstovic (dall’86’ Rebic), Dorgu

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Kaba

Allenatore: Luca Gotti

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Daniliuc (dall’84’ Magnani), Ghilardi, Coppola, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Suslov (dall’84’ Dani Silva), Serdar (dal 65′ Lambourde), Lazovic (dal 65′ Bradaric); Tengstedt (dal 54′ Mosquera)

A disposizione: Montipò, Magro, Faraoni, Sarr, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Alidou, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Ciro Carbone (Sez. AIA di Napoli), Domenico Rocca (Sez. AIA di Catanzaro)

NOTE. Ammoniti: 26′ Belahyane, 32′ Guilbert, 56′ Serdar. Espulsi: 40′ Tchatchoua, Belahyane.