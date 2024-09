Festa al Bentegodi per il pongista veronese bronzo alle Paralimpiadi di Parigi

Prima della gara tra Hellas Verona e Torino festa al Bentegodi per il pongista veronese Federico Falco, bronzo alle Paralimpiadi.

La squadra e la tifoseria dell’Hellas Verona, in occasione della partita Hellas-Torino, hanno ospitato e festeggiato allo Stadio Marcantonio Bentegodi, il pongista medaglia di bronzo alle recenti Paralimpiadi di Parigi, Federico Falco.

Il campione – orgoglio della Fondazione Sportiva Bentegodi, per la quale è tesserato – ha ricevuto in dono la maglia numero 6 direttamente dalle mani del presidente del club gialloblù Maurizio Setti.

Per la Fondazione Bentegodi era presente il vicepresidente Francesco Todeschini che ha così commentato: “E’ stato particolarmente emozionante il passaggio di Federico Falco sotto la curva sud con applausi sentiti dei tifosi gialloblu che riconoscono la straordinaria impresa dell’atleta veronese e Bentegodino”. Ricordando anche che la medaglia olimpica di Falco è il risultato di una carriera sportiva sfavillante che dura da anni. Tra singolo, concorso a squadre e doppio, Falco sale sui podi internazionali addirittura dal 2013, e aveva già partecipato alle scorse Olimpiadi di Tokyo.