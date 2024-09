L’Hellas Verona si butta via col Torino, al Bentegodi vincono i granata

Hellas Verona – Torino finisce con la vittoria dei granata. Gialloblù in 10 dopo pochi minuti per l’espulsione di Dawidowicz.

L’Hellas Verona si butta via contro il Torino, che alla fine fa bottino pieno al Bentegodi: finisce 3 a 2 per i granata, che giocano quasi tutto il match con l’uomo in più dopo l’espulsione di Dawidowicz al 21esimo, colpevole di aver rifilato una gomitata a un avversario quando il risultato era sull’1 a 1.

Al gol al 10′ di Sanabria aveva infatti risposto due minuti dopo Kastanos, con un gran tiro all’incrocio. Dopo l’espulsione di Dawidowicz, al 33′ il vantaggio granata su incornata di Zapata. Nel secondo tempo il Verona con l’uomo in meno ci prova, ma subisce il gol ammazza-partita al 79′, con Adams che finalizza un contropiede dei granata. Nel recupero arriva il gol del 3 a 2, realizzato da Mosquera. Ma è troppo tardi.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-TORINO 2-3

Reti: 10′ Sanabria, 12′ Kastanos, 33′ Zapata, 79′ Adams, 90+3′ Mosquera

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua (dall’86 Lambourde), Belahyane, Dani Silva, Lazovic (dal 46′ Daniliuc); Kastanos (dal 67′ Livramento), Sarr (dal 27′ Frese); Tengstedt (dal 67′ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Berardi, Faraoni, Bradaric, Okou, Sishuba, Alidou, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (dall’82 Dembele), Maripan, Masina; Lazaro, Tameze (dal 67′ Linetty), Ricci (dal 90+2′ Njie), Ilic (dal 67′ Gineitis), Sosa; Sanabria (dal 67′ Adams), Zapata

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Coco, Ciammaglichella, Balcot

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)

Note: Ammoniti: 18′ Coppola, 58′ Kastanos, 90+3′ Livramento Espulsi: 21′ Dawidowicz. Spettatori: 24.801