Omicidio a Vago di Lavagno: donna di 58 anni uccisa a colpi di pistola, ferito il figlio 15enne

Vago di Lavagno: una donna di 58 anni, Alessandra Spiazzi, uccisa a colpi di pistola, ferito il figlio 15enne.

Tragedia a Vago di Lavagno: nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20, una donna di 58 anni, Alessandra Spiazzi, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione di via Galilei, una villetta a due piani. Anche il figlio della donna, 15 anni, è stato ferito, ed è stato trasportato dai soccorritori del 118 all’ospedale di Borgo Trento. Il delitto sarebbe avvenuto in cucina.

Sul posto carabinieri e scientifica, coordinati dalla Procura di Verona, nel tentativo di chiarire quanto accaduto. I vicini avrebbero riferito di continui litigi negli ultimi giorni tra madre e figlio. Le prime notizie indicavano il marito 60enne della donna come possibile autore dell’omicidio. L’uomo è già stato sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti, ma non sarebbe al momento in stato di fermo. Intanto il sindaco di Lavagno ha proclamato il lutto cittadino, annullando il concerto che era in programma questa sera.

(notizia in aggiornamento)