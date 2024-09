Più di 400 studenti di 7 scuole di Verona in bici a palazzo Barbieri

Per la Settimana della Mobilità 400 studenti e studentesse d sette scuole di Verona in bici davanti a palazzo Barbieri.

Per la Settimana della Mobilità oggi, venerdì 20, davanti a Palazzo Barbieri si sono riuniti oltre 400 studenti e studentesse, giunti in bicicletta da sette scuole per parlare dell’utilizzo delle due ruote con l’assessore alla Transizione ecologica e mobilità Tommaso Ferrari, l’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia, e il presidente degli Amici della Bicicletta, Fiab, Corrado Marastoni. L’evento “Le scuole in Piazza Bra” è parte del programma della Settimana Europea della Mobilità, organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Fiab che si concluderà il 22 settembre.

Le scuole veronesi che hanno partecipato sono il Liceo Maffei, l’Istituto Lavinia Mondin, l’Itcs Lorgna Pindemonte, l’Iti Marconi, il Liceo Fracastoro, l’Istituto Marco Polo e l’Einaudi. I ragazzi delle 26 classi aderenti sono giunti in bicicletta, capitanati dai mobility manager dei rispettivi istituti scolastici. Come hanno spiegato i docenti, infatti, quella del mobility manager Scolastico è una figura chiave all’interno di una scuola ai fini della promozione di una mobilità sostenibile e sicura per studenti, docenti e personale scolastico. Inoltre il tema della mobilità rientra tra quelli formativi previsti dalla materia di Educazione civica.

“La grande partecipazione di oggi – aggiunge l’assessora Elisa La Paglia – ha un grande impatto sulla nostra comunità, dimostra che muoversi in bici da scuola è possibile, che ci fa stare bene, contribuisce a creare maggior ben-essere nel nostro Comune. Un ringraziamento sentito a tutti i Mobility manager che hanno aderito a questa settimana di attività”.

Corrado Marastoni, presidente della Fiab, gli Amici della Bicicletta di Verona, ha fatto un bilancio della Settimana Europea della Mobilità 2024: “Abbiamo riscontrato molta attenzione da parte della cittadinanza e una notevole partecipazione. Questa è la stata la prima edizione: una ventina di volontari, con la collaborazione dell’organizzazione del Comune, hanno lavorato fin dallo scorso febbraio per organizzarla e ora ne raccogliamo i frutti”.