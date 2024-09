Dramma familiare di Vago di Lavagno, appesa a un filo la vita del 15enne

Restano gravissime le condizioni del quindicenne ferito alla testa da un colpo di pistola nella sua casa a Vago di Lavagno.

Tragedia familiare di Vago di Lavagno, restano gravissime le condizioni del 15enne. Il ragazzo si trova ricoverato dal pomeriggio di ieri nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale di Borgo Trento, diretto dal professor Leonardo Gottin.

Dopo la notte le condizioni rimangono gravissime. Il 15enne, come precisa una nota dell’Azienda ospedaliera di Verona, è sostenuto farmacologicamente e meccanicamente nelle funzioni vitali. Arrivato in ospedale già in condizioni gravissime, dopo essere stato colpito al capo da un colpo di pistola, il giovane “è stato sottoposto a una terapia di supporto massimale“. La prognosi rimane riservata.