Calcio Chievo Women: riconfermata il portiere Valentina Soggiu.

H&D Chievo Women comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo di rinnovo con il portiere Valentina Soggiu. L’atleta sarà in gialloblù anche per la stagione 2024/25.

“Si è fatta trovare pronta quando è stato necessario, difendendo la porta gialloblù per quasi tutta la scorsa stagione con grande carattere. Determinante in molte occasioni, una sicurezza nonostante la giovane età, e un punto di riferimento per il gruppo“, sottolineano i membri della società di calcio femminile di Mozzecane.