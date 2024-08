Veronesi in partenza per le vacanze: oltre la metà preferisce l’auto.

I veronesi stanno preparando le valigie per le vacanze estive e, come spesso accade, molti sceglieranno di viaggiare in auto. Infatti, il 56% dei cittadini di Verona utilizzerà l’auto per spostarsi durante le ferie, un dato che li colloca al secondo posto in Italia.

Quando si tratta di pagamenti, Verona si distingue per la sua preferenza per i contanti. Il 34% dei veronesi pagherà i pedaggi autostradali in contante, un record nazionale. Inoltre, il 54% userà contanti anche per i parcheggi, sempre il dato più alto in Italia. Solo il 27% dei veronesi adotterà il telepedaggio, una percentuale inferiore alla media nazionale.

Nella scelta dell’alloggio, i veronesi tendono a essere particolarmente attenti al prezzo. Infatti, il 64% considera il costo come il principale criterio di scelta, superando di molto la media nazionale del 51%.

Altri Dati.

Vacanze. L’81% dei veronesi ha programmato almeno una vacanza per l’estate 2024, il secondo dato più alto in Italia.

Metodi di Pagamento. Oltre al contante, il 27% dei veronesi utilizzerà carte di debito/bancomat per i pedaggi e il 7% pagherà tramite smartphone.

Telepedaggio. Solo il 26% adotta il telepedaggio, principalmente perché molti viaggiano poco in autostrada o temono guasti tecnici.

Preoccupazioni. I veronesi sono particolarmente preoccupati per le code e gli ingorghi (17%).

Alloggio. Il 24% prenoterà una casa in affitto, con un ampio uso di internet per le prenotazioni (47%).

Le informazioni e i dati presentati nel testo sono stati raccolti e analizzati da Changes Unipol, una ricerca condotta da Ipsos.