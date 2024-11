Sammy Basso: ecco la nuova panara dell’artigiano veronese Giovanni Genesini.

Sammy Basso: ecco la nuova panara di Giovanni Genesini noto per la sua abilità nel creare e intagliare il legno. Un artigiano che trasforma questi semplici taglieri in vere opere d’arte. Il suo ultimo capolavoro che appunto ritrae Sammy Basso, da continuità a una lunga tradizione che ha visto protagonisti personaggi illustri e momenti storici significativi.

Dalle mani dell’artigiano veronese sono nate panare dedicate a figure iconiche come papa Francesco, il governatore del Veneto Luca Zaia, Mara Venier e molti altri. Ogni creazione è un omaggio alla memoria storica, un modo unico per raccontare eventi e personalità che hanno lasciato il segno in Italia e nel mondo.

Genesini, che vive e lavora a Canova di Sona, ha ricevuto nel 2018 un riconoscimento speciale: una lettera di ringraziamento, un rosario e una foto da papa Francesco, a conferma del valore artistico e umano delle sue opere. Con la panara dedicata a Sammy Basso, l’artigiano prosegue nel suo percorso di narrazione attraverso il legno, rendendo ogni tagliere un pezzo unico e ricco di significato.