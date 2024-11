Flash Mob a Verona: il quarto circolo contro la violenza di genere.

Flash Mob a Verona: il quarto circolo Pd contro la violenza di genere, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Scenderanno in piazza con un messaggio forte e chiaro: “Basta violenza di genere”. L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 10 in piazza Martiri d’Istria e Dalmazia, dove si terrà un flash mob per sensibilizzare la cittadinanza su un tema che, purtroppo, continua a macchiare la cronaca quotidiana.

Una tragedia che non accenna a fermarsi.

I numeri parlano da soli: alla fine di ottobre, in Italia, i femminicidi del 2024 hanno già superato quota 90. Una scia di sangue che si aggiunge alle tragedie del 2023, chiuso con il drammatico omicidio di Giulia Cecchettin, un episodio che aveva scosso l’opinione pubblica e acceso i riflettori su una realtà intollerabile.

Non solo leggi, ma un cambio culturale.

Le consigliere Pd della Quarta Circoscrizione, Sabrina Ugolini e Maddalena Tomelleri, sottolineano come la cronaca metta in luce un dramma trasversale: le vittime non hanno età, dai giovani ai più anziani. “Le leggi sono fondamentali, ma non bastano – spiegano – se non vengono accompagnate da un cambiamento culturale. Serve educazione al rispetto, abbattimento delle diseguaglianze sociali e formazione”.

Un evento aperto a tutti.

Oltre al flash mob, in piazza sarà presente un gazebo informativo dove sarà possibile ricevere materiale e confrontarsi con esperti. “Partecipare significa dare un segnale: nessuno è escluso dalla battaglia contro la violenza di genere”. concludono gli organizzatori.