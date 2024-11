Soave sbarca in Vietnam: l’enoturismo veronese alla Food Expo 2024.

Soave sbarca in Vietnam: l’enoturismo veronese alla Food Expo 2024, la più grande fiera del Sud-Est asiatico dedicata al cibo. Soave dista oltre 11.800 chilometri da Ho Chi Minh City, la capitale del Vietnam. Nonostante la distanza, la cittadina veneta sta costruendo legami sempre più forti con il Paese asiatico, puntando su collaborazioni nei settori dell’economia, del turismo e della viticoltura.

Tutto è iniziato nel settembre 2023, con la visita dell’Ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung. Durante il soggiorno, la delegazione vietnamita ha scoperto le bellezze di Soave, le sue attrazioni turistiche e alcune delle eccellenze produttive locali, come il vino e i macchinari agricoli.

Questa collaborazione si inserisce nel contesto dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA), in vigore dal 2020. Grazie a questo accordo, i prodotti europei, in particolare quelli italiani, stanno entrando con forza nel mercato vietnamita, beneficiando della riduzione dei dazi doganali. I risultati parlano chiaro: le esportazioni italiane in Vietnam sono cresciute da 70 milioni di euro nel 2020 a 119 milioni nel 2022, con ulteriori incrementi attesi per il 2023.

In questi giorni, Soave è presente per la prima volta alla Food Expo Vietnam 2024 a Ho Chi Minh City. L’evento, che ospita oltre 300 aziende, è un’occasione unica per presentare il vino Soave e promuovere il borgo come meta turistica, attirando l’interesse di tour operator vietnamiti e internazionali.

Il sindaco di Soave, Matteo Pressi, ha sottolineato l’importanza strategica di questa partecipazione: “Il Vietnam è un mercato di grande interesse, con una popolazione di oltre 98 milioni di abitanti e 12 milioni di turisti all’anno, molti dei quali occidentali e già consumatori di vino. Vogliamo cogliere questa opportunità per far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze“.