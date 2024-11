La festa del “secolo”: compie cento anni ma lavora ancora nei campi e paga i contributi.

A cento anni lavora ancora nei campi e paga i contributi: il 16 novembre è stata una festa speciale per Sinesio Rodin, un uomo che incarna l’amore per la vita, la famiglia e il lavoro. Nato a Villa Bartolomea il 14 novembre 1924, Sinesio ha festeggiato il suo centesimo compleanno e i 75 anni di matrimonio con la sua adorata Rosetta, circondato da circa 250 persone in una grande festa che resterà nel cuore di tutti i presenti.

Sinesio è un uomo straordinario, lucido e determinato e che, nonostante il secolo di vita, non ha mai smesso di lavorare nella sua azienda agricola a Spinimbecco di Villa Bartolomea. Ogni mattina, con lo stesso entusiasmo di sempre, esce presto per occuparsi del bestiame e dei campi, un legame indissolubile con la terra che lo ha reso un punto di riferimento nella sua comunità.

Decano della Camera di Commercio è ancora iscritto e titolare di una partita Iva. Sinesio è stato anche un pilastro nella vita politica e sociale della sua zona: primo presidente della locale cooperativa agricola, consigliere della Cassa Rurale di Carpi per due mandati, segretario della Democrazia Cristiana di Spinimbecco per 17 anni e assessore comunale per due decenni.

Rimasto orfano a soli cinque anni, Sinesio ha trovato nella nonna la forza e l’amore che lo hanno guidato per tutta la vita. “Non smetterò mai di ringraziarla,” ha raccontato. Nel 1949 ha sposato Rosetta, incontrata per la prima volta in parrocchia, dando inizio a una storia d’amore che dura da ben 75 anni. Ad aprile, la coppia ha celebrato le nozze di platino, un traguardo raro e prezioso.

La celebrazione, iniziata con una messa officiata dai parroci locali, è proseguita con un pranzo ricco di buon cibo e ottimo vino di campagna. Tra gli ospiti il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini, che ha consegnato a Sinesio una targa commemorativa, e il sindaco di Villa Bartolomea, che ha voluto rendere omaggio a questo cittadino esemplare. Nonostante l’età, Sinesio si sente “completamente vivo”, ancora pieno di entusiasmo e amore per ciò che lo circonda. Questo spirito contagioso è stato il filo conduttore di una festa che ha celebrato non solo un secolo di vita, ma anche un esempio di resilienza, passione e altruismo.